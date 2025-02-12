Президент: Очень важно, чтобы у нас были партнеры и друзья, на которых можно положиться

Важной частью нашего (с Сомали – ред.) партнерства является взаимная поддержка в международных институтах.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.

«Мы обязательно продолжим поддерживать друг друга в Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях, потому что это очень важно для обеих стран, чтобы у нас были партнеры и друзья, на которых можно положиться», - отметил глава государства.