Президент Сомали: Этот визит – начало стратегического альянса между нашими двумя братскими странами
Этот визит - не просто дипломатическое взаимодействие. На самом деле, это начало значимого и стратегического альянса и партнерства между нашими двумя братскими странами.
Об этом сказал Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Подчеркнув, что Сомали и Азербайджан разделяют общую цель по развитию, безопасности и процветанию, Хасан Шейх Мохамуд сказал: «Я также хотел бы воздать должное азербайджанскому народу за защиту своего суверенитета и территориальной целостности».
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