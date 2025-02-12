Определены все финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

В чемпионате Азербайджана по шахматам определились все финалисты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мужском турнире Теймур Раджабов и Рауф Мамедов сыграли вничью и в партии по рапиду. В Армагеддоне победу одержал Рауф Мамедов. «Армагеддон» - название особой шахматной партии, которая проводится, если предыдущие тай-брейки не выявили победителя.

В женском турнире обе финалистки были определены в тай-брейке. Гюнай Мамедзаде обыграла Гюльнар Мамедову со счетом 1,5:0,5, а Говхар Бейдуллаева одержала победу над Ульвией Фаталиевой с тем же счетом.

Таким образом, в финальных партиях, которые начнутся завтра, встретятся: Шахрияр Мамедъяров против Рауфа Мамедова, Гюнай Мамедзаде против Говхар Бейдуллаевой (женщины). В поединках за третье место сыграют: Мисретдин Искендеров - Теймур Раджабов, Гюльнар Мамедова - Ульвия Фаталиева.

Партии начнутся в 15:00.