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Маск заявил, что работа USAID во многом была направлена на влияние на выборы

First News Media08:58 - Сегодня
Маск заявил, что работа USAID во многом была направлена на влияние на выборы

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) во многом была нацелена на оказание влияния на выборы.

Об этом заявил во вторник глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск.

«Слишком многое из того, что делало USAID, было направлено на влияние на выборы, влияние на выборы сомнительными способами, что не выдерживало критики», - сказал он, выступая вместе с президентом США Дональдом Трампом перед журналистами в Белом доме. Он не привел подробностей и не уточнил, о выборах в каких странах идет речь. Говоря о работе USAID, Маск подчеркнул: «Если говорить об отдаче от вложенных средств, я бы сказал, что в целом она не всегда была очень хорошей».

Трамп заявил, что агентство «некомпетентно и очень коррумпировано».

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. Временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио. Меры были приняты с подачи Маска, которого Трамп назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. В ночь на 25 января газета Politico проинформировала, что Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи, в том числе со стороны USAID.

Действия администрации республиканца Трампа в отношении USAID, которое являлось одним из инструментов внешней политики и проводников влияния США на другие страны, вызвали бурю протестов среди членов Демократической партии. USAID формально является независимым агентством, но в действительности работает в структуре Госдепартамента. СМИ сообщили 6 февраля, что штат USAID будет сокращен с примерно 10-13 тыс. человек до 294.

Источник: ТАСС

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