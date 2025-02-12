Интервью Президента Ильхама Алиева китайскому телеканалу - в центре внимания грузинской прессы

Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в центре внимания и грузинской прессы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, имеющую широкую читательскую аудиторию информационные порталы imedinews.ge и primetime.ge опубликовали высказывания Президента Азербайджана, касающиеся отношений с США.

В публикациях приводятся цитаты из интервью, в которых Президент Ильхам Алиев отметил: «Мы помним время, когда главой США был Президент Трамп, и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они полностью ухудшились из-за несправедливого и нечестного подхода администрации Байдена к Азербайджану. Наш предыдущий опыт работы с Президентом Трампом был очень позитивным. Мы ожидаем, что эти четыре года, которые мы считаем потерянными годами в американо-азербайджанских отношениях, станут историей, и мы возобновим работу».