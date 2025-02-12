Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа

Король Иордании Абдалла II после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил о твердой позиции страны против перемещения палестинцев из сектора Газа.

По его словам, «это единая арабская позиция».

«Восстановление Газы без перемещения палестинцев и принятие мер против внушающей ужас гуманитарной ситуации должны быть приоритетом для всех», — сообщил Абдалла II в своем аккаунте в социальной сети Х.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы, а сам регион назвал «площадкой для сноса», жителям которого стоит навсегда уехать в другие страны

«Я также подчеркнул важность работы по деэскалации на Западном берегу и недопущения ухудшения ситуации там, которое может иметь далеко идущие последствия», - говорится в сообщении короля Иордании.

Монарх после разговора с Трампом добавил, что создание двух государств — Палестины и Израиля — ключевое условие для региональной стабильности.

В свою очередь, глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявил телеканалу Al Jazeera, что арабские страны готовы предоставить альтернативу плану Трампа по сектору Газа. Эта альтернатива, по его словам, предусматривает восстановление палестинского анклава без перемещения его населения.

Министр отметил, что арабские страны «способны предоставить альтернативу плану Трампа и положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа».

Ас-Сафади сообщил, что иорданская сторона в ходе визита в США изложила американскому президенту «свою позицию, нацеленную на достижение справедливого и всеобъемлющего мира, а не на выселение палестинцев».

Тем временем Египет собирается представить собственный план восстановления сектора Газа, который при этом гарантировал бы палестинцам возможность остаться на своей земле. С таким заявлением выступил МИД арабской республики.

«Египет подтверждает, что намерен представить всеобъемлющий план восстановления Газы, который бы предусматривал, что палестинцы останутся на своей территории в соответствии с их законными правами на землю», - говорится в специальном пресс-релизе внешнеполитического ведомства. Другие детали будущего плана и сроки публикации его финального варианта министерство не привело.

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы «заплатить за это».

При этом Трамп исключил возможность покупки сектора Газа Соединенными Штатами.

«Мы не будем ничего покупать. Мы получим его (сектор Газа), оставим его себе и добьемся того, чтобы там был мир, не было проблем, и ни у кого не возникало вопросов. Мы будем управлять им (палестинским анклавом) должным образом», - сказал Трамп.

На вопрос о том, каким образом США в его понимании получат контроль над сектором Газа, президент ответил, что это будет возможно за счет имеющихся у его страны полномочий.

При этом, по словам главы Белого дома, его план предполагает возведение в анклаве «отелей, офисных зданий, жилья».

«Это (сектор Газа) может стать бриллиантом», - утверждал он.

На вопрос о возможности перемещения населения Газы на постоянной основе Трамп ответил, что «не хотел бы, чтобы они жили там». Он выразил уверенность в том, что для размещения палестинцев будут выделены территории в Египте и Иордании.

Источники: «Коммерсант» и ТАСС