Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом информирует ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор лидеров стран продолжался почти полтора часа. Главное из разговора:
- президент США высказался за скорейшую остановку боевых действий в Украине;
- Путин сообщил Трампу, что необходимо устранить первопричины конфликта в Украине;
- российский лидер согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто с помощью переговоров;
- Путин пригласил Трампа в Москву;
- главы государств договорились об организации личной встречи;
- Путин поддержал утверждение Трампа о том, что пришло время работать вместе;
- Трамп заявил, что обсудил с Путиным в том числе тему Ближнего Востока;
- американский лидер заявил, что они с Путиным условились об обменах визитами;
- глава РФ сообщил президенту США о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.