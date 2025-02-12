 Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным

First News Media22:00 - 12 / 02 / 2025
Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом информирует ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор лидеров стран продолжался почти полтора часа. Главное из разговора:

- президент США высказался за скорейшую остановку боевых действий в Украине;

- Путин сообщил Трампу, что необходимо устранить первопричины конфликта в Украине;

- российский лидер согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто с помощью переговоров;

- Путин пригласил Трампа в Москву;

- главы государств договорились об организации личной встречи;

- Путин поддержал утверждение Трампа о том, что пришло время работать вместе;

- Трамп заявил, что обсудил с Путиным в том числе тему Ближнего Востока;

- американский лидер заявил, что они с Путиным условились об обменах визитами;

- глава РФ сообщил президенту США о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.

Поделиться:
277

Актуально

Xроника

Госслужба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за ...

Общество

Армянская сторона через представителей ЕС пытается собрать информацию о ...

Общество

Кто он - новый председатель Госагентства Азербайджана по антимонопольному ...

Спорт

В Ханкенди будут проведены соревнования в рамках III Игр СНГ

В мире

Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США

Исраэль Кац: Если ХАМАС не освободит заложников до 15 февраля, война в Газе будет возобновлена

Трамп оценил разговор с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

Зеленский: Украина должна создать свой аналог НАТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Число погибших при падении автобуса в ущелье в Гватемале превысило 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Турция не потеряла надежды на мир в Украине, сказал Эрдоган

Последние новости

Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США

Сегодня, 00:00

Исраэль Кац: Если ХАМАС не освободит заложников до 15 февраля, война в Газе будет возобновлена

12 / 02 / 2025, 23:40

Армянская сторона через представителей ЕС пытается собрать информацию о дислокации азербайджанских подразделений - ВИДЕО

12 / 02 / 2025, 23:20

Трамп оценил разговор с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

12 / 02 / 2025, 22:55

Зеленский: Украина должна создать свой аналог НАТО

12 / 02 / 2025, 22:20

Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным

12 / 02 / 2025, 22:00

Кто он - новый председатель Госагентства Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком? - ДOСЬЕ

12 / 02 / 2025, 21:40

Интервью Президента Ильхама Алиева китайскому телеканалу - в центре внимания грузинской прессы

12 / 02 / 2025, 21:20

Определены все финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

12 / 02 / 2025, 21:02

В Ханкенди будут проведены соревнования в рамках III Игр СНГ

12 / 02 / 2025, 20:40

Состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению III Игр СНГ в Азербайджане - ФОТО

12 / 02 / 2025, 20:30

Из России в Азербайджан экстрадированы 7 человек, находящихся в международном розыске

12 / 02 / 2025, 20:20

Илон Маск привел 4-летнего сына в кабинет Трампа - ФОТО

12 / 02 / 2025, 20:00

Грантовые программы США охватывают ряд проектов в Баку и регионах

12 / 02 / 2025, 19:45

Пашинян: Закон о членстве Армении в ЕС не повысят риски в отношениях с ЕАЭС и Россией

12 / 02 / 2025, 19:30

В Лахоре состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана

12 / 02 / 2025, 19:15

Назначен председатель Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана

12 / 02 / 2025, 19:04

Госслужба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком преобразована в Государственное агентство - УКАЗ

12 / 02 / 2025, 19:02

Мошенники используют имя Azerpoçt для обмана граждан через мессенджеры

12 / 02 / 2025, 19:00

В Азербайджане завтра около 5 тысяч абонентов останутся без газа

12 / 02 / 2025, 18:45
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31