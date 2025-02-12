Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом информирует ТАСС.



Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор лидеров стран продолжался почти полтора часа. Главное из разговора:



- президент США высказался за скорейшую остановку боевых действий в Украине;



- Путин сообщил Трампу, что необходимо устранить первопричины конфликта в Украине;



- российский лидер согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто с помощью переговоров;



- Путин пригласил Трампа в Москву;



- главы государств договорились об организации личной встречи;



- Путин поддержал утверждение Трампа о том, что пришло время работать вместе;



- Трамп заявил, что обсудил с Путиным в том числе тему Ближнего Востока;



- американский лидер заявил, что они с Путиным условились об обменах визитами;



- глава РФ сообщил президенту США о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.