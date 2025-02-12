У Ozempic обнаружили шокирующий побочный эффект

Популярные препараты для похудения, такие как Ozempic и Mounjaro, могут приводить к серьезным проблемам со зрением, вплоть до полной слепоты.

Недавние исследования выявили девять новых случаев потери зрения у пациентов в США, принимавших семаглутид (действующее вещество Ozempic) или тирзепатид (содержится в Mounjaro), сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail.

Один из самых шокирующих случаев - женщина, которая ослепла на левый глаз уже на следующий день после первой инъекции семаглутида. Отмечается, что после временного отказа от препарата ей пришлось возобновить лечение, и вскоре она потеряла зрение и на правый глаз.

Daily Mail отмечает, что другие пациенты сообщали о появлении «теней» в поле зрения, кровоизлияниях в сетчатке и отеках зрительного нерва - врачи связывают это с тем, что препараты резко снижают уровень сахара в крови, что может нарушать кровоснабжение глаза.

Американская академия офтальмологии уже призвала пациентов, столкнувшихся с проблемами со зрением, немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Тем временем в Дании, где базируется производитель Ozempic – компания Novo Nordisk, уже начато расследование возможных связей между препаратом и потерей зрения.

Подчеркивается, что ранее сообщалось и о других опасных побочных эффектах Ozempic: повышенном риске рака щитовидной железы, желудочном параличе, проблемах с психикой, а также выпадении волос. Отмечается, что несмотря на это, спрос на инъекции для похудения продолжает расти – к примеру, только в США около 15 миллионов человек используют подобные препараты.