Президент Азербайджана: Наша политика, основанная на невмешательстве во внутренние дела любой страны, находит поддержку на международной арене

Проведение климатической конференции, объединяющей почти 200 стран, было большим вызовом, большой ответственностью, а также большим успехом.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Напомнив, что до этого Азербайджан в течение четырех лет успешно председательствовал в Движении неприсоединения, являющемся вторым по величине международным институтом после Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства отметил: «Это свидетельствует о том, что наша политика, основанная на дружбе, сотрудничестве, невмешательстве во внутренние дела любой страны, действительно находит поддержку на международной арене. Итак, мы можем быть принимающей стороной для такого глобального международного мероприятия».

Источник: АЗЕРТАДЖ