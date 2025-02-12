Президент: Мы ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем

В прошлом году Китай и Азербайджан официально стали стратегическими партнерами. После моей встречи с Председателем Китая летом прошлого года была принята соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве. Это очень важный политический шаг в наших двусторонних отношениях.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Стратегическое партнерство – это очень высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем, включая вопросы, связанные с нашим членством в различных международных организациях, а не только во Всемирной торговой организации», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ