Президент Ильхам Алиев: Четыре года, которые мы считаем потерянными в американо-азербайджанских отношениях, станут историей

Мы помним время, когда главой США был Президент Трамп, и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они полностью ухудшились из-за несправедливого и нечестного подхода администрации Байдена к Азербайджану.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Подчеркнув, что предыдущий опыт работы с Президентом Трампом был очень позитивным, Президент отметил: «Мы ожидаем, что эти четыре года, которые мы считаем потерянными годами в американо-азербайджанских отношениях, станут историей, и мы возобновим работу».

Источник: АЗЕРТАДЖ