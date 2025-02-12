Полиция Индии ведет расследование после угрозы атаки на самолет Моди

Полиция Мумбаи проводит расследование после поступившего сообщения об угрозе террористического нападения на самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе его зарубежных визитов во Францию и США.

Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на правоохранительные органы индийского мегаполиса.

По данным правоохранителей, в полицию Мумбаи поступил звонок с предупреждением о том, что террористы могут напасть на самолет Моди во время его поездок за границу. Полиция заявила о «серьезном характере» полученной информации, доложила другим ведомствам и начала расследование.

Моди посещает Францию, куда он направился 10 февраля. Затем индийский премьер полетит в США.

Источник: ТАСС