Ильхам Алиев надеется, что Китай освободит граждан Азербайджана от визовых требований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что въезд для граждан страны в Китай в скором времени станет безвизовым.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network) 20 января в Давосе. Данное интервью опубликовано на официальном сайте Президента АР сегодня, 12 февраля.

Отметив, что Азербайджан недавно снял визовые требования для граждан КНР, глава государства сказал, что «теперь гражданам Китая не нужно даже подавать заявление на получение электронной визы».

«Надеюсь, у граждан Азербайджана скоро тоже появится такая возможность. А это увеличит число туристов. Это определенно увеличит контакты между людьми, и общественная дипломатия сыграет свою роль. Сейчас мы работаем через официальные дипломатические каналы — политические, экономические, торговые, инвестиционные, каналы, связанные с транспортными коммуникациями, но общественная дипломатия добавит многое», - сказал глава Азербайджанского государства.