В Раде после введения санкций против Порошенко произошла потасовка

Потасовка произошла в Верховной Раде из-за введения санкций против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В связи с этим заседание парламента продлилось лишь несколько минут, сообщают депутаты.

Депутат Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале видео, как члены партии Порошенко «Европейская солидарность» в начале заседания вышли к трибуне парламента с плакатами в знак протеста.

На кадрах также видно, что они собрались вокруг спикера Рады Руслана Стефанчука, спорят и кричат. Затем завязалась легкая потасовка. «Без драки, но с толкотней», - написал Железняк.

Депутат Алексей Гончаренко, который входит в партию Порошенко со своей стороны уточнил, что в итоге заседание парламента закрыли спустя несколько минут.

«Заседание Рады открылось. Фракция «Европейская солидарность» вышла на трибуну с плакатами. Заседание Рады закрылось. Прошла буквально пара минут», - написал он в своем Telegram-канале.

12 февраля Порошенко сообщил, что Совбез Украины ввел против него санкции. Также он пожаловался, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований.

Ранее в новой администрации США заявили, что в Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца этого года.

После этого, как отмечают украинские СМИ, давление Владимира Зеленского, президентские полномочия которого официально истекли после 20 мая 2024 года, на политическую оппозицию особенно усилилось.

Источник: ТАСС