В турецкий бар во Франции бросили гранату: Много пострадавших

Мужчина бросил гранату в турецкий бар-ресторан Aksehir в Олимпийской деревне на юге французского Гренобля.

Пострадали не менее 12 человек: один — в критическом состоянии, двое — в тяжелом, сообщила радиостанция Ici со ссылкой на местные власти.

В прокуратуре города Туре де Куси заявили, что у бросившего гранату мужчины был автомат Калашникова, но тот им не воспользовался. По одной из версий, отметили в прокуратуре, преступление может быть связано с наркоторговлей. Мужчина объявлен в розыск.

В баре-ресторане выбиты все окна. На месте происшествия работали 80 пожарных. В мэрии города произошедшее назвали актом «неслыханного насилия».

Источник: «Коммерсант»