Зеленский утвердил санкции против Порошенко, Медведчука и других

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 12 февраля о введении санкций против экс-президента страны Петра Порошенко.

Данным указом утверждены санкции также в отношении обвиняемого в госизмене экс-депутата от запрещенной Оппозиционной платформы за жизнь (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго и бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова.

Санкции, введенные в действие со дня опубликования, носят бессрочный характер.

Источник: «Украинская правда»