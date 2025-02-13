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Зеленский утвердил санкции против Порошенко, Медведчука и других

First News Media13:47 - Сегодня
Зеленский утвердил санкции против Порошенко, Медведчука и других

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 12 февраля о введении санкций против экс-президента страны Петра Порошенко.

Данным указом утверждены санкции также в отношении обвиняемого в госизмене экс-депутата от запрещенной Оппозиционной платформы за жизнь (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго и бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова.

Санкции, введенные в действие со дня опубликования, носят бессрочный характер.

Источник: «Украинская правда»

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