Эрдоган: Турция продолжит добиваться создания Палестинского государства
Турция продолжит терпеливо вести борьбу за создание независимого, суверенного, географически целостного Государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде.
Турецкий лидер вновь подверг резкой критике планы па расселению беженцев из сектора Газа в арабских странах. «Мы должны усилить нашу решительную позицию против незаконных инициатив о выселении жителей Газы с их родины», - подчеркнул глава государства.
Комментируя итоги переговоров с премьером Пакистана, он сообщил, что стороны детально обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также региональную и международную тематику.
По его словам, Анкара и Исламабад договорились активизировать усилия по доведению товарооборота до 5 млрд долларов.
Президент Эрдоган призвал турецких инвесторов активизировать свою деятельность в Пакистане.
Он отметил, что на состоявшемся в рамках его визита в Исламабад заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция и Пакистан договорились об укреплении отношений, подписаны 24 документа о сотрудничестве
Президент Турции высоко оценил содействие Исламабада усилиям Турции в борьбе с терроризмом. «Пакистан оказывает решительную поддержку Турции в борьбе со всеми формами терроризма, включая противодействие РКК, YPG, ИГИЛ и FETÖ»,-сказал он.
Глава государства также подтвердил поддержку Турцией борьбы Пакистана со всеми проявлениями терроризма.
Кроме того, политик отметил, что Турция придает огромное значение поддержке Пакистаном «справедливого дела турок-киприотов».
Источник: Anadolu