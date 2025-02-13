Эрдоган: Турция продолжит добиваться создания Палестинского государства

Турция продолжит терпеливо вести борьбу за создание независимого, суверенного, географически целостного Государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде.

Турецкий лидер вновь подверг резкой критике планы па расселению беженцев из сектора Газа в арабских странах. «Мы должны усилить нашу решительную позицию против незаконных инициатив о выселении жителей Газы с их родины», - подчеркнул глава государства.

Комментируя итоги переговоров с премьером Пакистана, он сообщил, что стороны детально обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также региональную и международную тематику.

По его словам, Анкара и Исламабад договорились активизировать усилия по доведению товарооборота до 5 млрд долларов.

Президент Эрдоган призвал турецких инвесторов активизировать свою деятельность в Пакистане.

Он отметил, что на состоявшемся в рамках его визита в Исламабад заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция и Пакистан договорились об укреплении отношений, подписаны 24 документа о сотрудничестве

Президент Турции высоко оценил содействие Исламабада усилиям Турции в борьбе с терроризмом. «Пакистан оказывает решительную поддержку Турции в борьбе со всеми формами терроризма, включая противодействие РКК, YPG, ИГИЛ и FETÖ»,-сказал он.

Глава государства также подтвердил поддержку Турцией борьбы Пакистана со всеми проявлениями терроризма.

Кроме того, политик отметил, что Турция придает огромное значение поддержке Пакистаном «справедливого дела турок-киприотов».

Источник: Anadolu