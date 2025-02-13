Замглавы МИД Армении заявил, что армяно-азербайджанские переговоры не в тупике

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян не согласен с мнением о том, что армяно-азербайджанские переговоры зашли в тупик.

«В любом случае, состоялось заседание комиссий по демаркации границы, есть договоренность, что в ближайшее время должно состояться новое заседание», - заявил Костанян журналистам.

Что касается переговоров по мирному договору, то замминистра отметил, что Армения уже ждет реакции на представленные Азербайджану предложения.

«Мы надеемся, что получим ответ в короткие сроки, чтобы процесс можно было продолжить», - сказал Костанян.

Источник: News.am