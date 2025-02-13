Молдова объявила о закрытии Российского культурного центра

МИД Молдовы заявил о расторжении соглашения с РФ о функционировании культурных центров, возложив на Москву ответственность за падение ряда беспилотников на территории республики.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством.

«В ответ на эти провокации МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», — отмечается в нем.

В четверг в МИД Молдовы был вызван глава российской дипломатической миссии в Кишиневе Олег Озеров, которому была вручена соответствующая нота.