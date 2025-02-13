 Зеленский: Украина не примет двусторонние переговоры без участия Киева | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский: Украина не примет двусторонние переговоры без участия Киева

First News Media18:08 - Сегодня
Зеленский: Украина не примет двусторонние переговоры без участия Киева

Украина не будет принимать любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Комментируя последовательность вчерашних звонков Трампа (сначала президенту РФ Владимиру Путину, а затем Зеленскому – ред.) глава Украинского государства отметил, что не воспринимает это как приоритетность, хоть это может быть и не очень приятно.

«Если звонки - это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет. Украина, Америка, и только после таких встреч, после наработки плана, как остановить Путина, я считаю, справедливо тогда уже говорить с россиянами», - сказал он.

Зеленский также отметил важность того, чтобы за столом переговоров были и европейские партнеры, так как их помощь стране тоже значительная.

Источник: УНИАН

Поделиться:
213

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции ...

Общество

Завтра ЦИК подведет итоги муниципальных выборов

Общество

В Азербайджан с начала войны прибыли почти 2 млн граждан России и Украины

Общество

В этот день в Азербайджане усилится ветер

В мире

Зеленский: Украина не примет двусторонние переговоры без участия Киева

Трамп потребовал вернуть потраченные на СМИ деньги налогоплательщиков США

В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей

Трамп назвал «великолепными» переговоры с Путиным и Зеленским

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Девочка продала мамины драгоценности за бесценок ради денег на бижутерию

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

В Германии проводится расследование в отношении Романа Абрамовича

Последние новости

Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана экстрадирован из Болгарии

Сегодня, 19:30

Кому разрешается въезд-выезд через азербайджано-турецкую сухопутную границу?

Сегодня, 19:20

Президент Международной федерации дзюдо поблагодарил Азербайджан

Сегодня, 19:00

Завтра ЦИК подведет итоги муниципальных выборов

Сегодня, 18:45

SOCAR: Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди устранена

Сегодня, 18:30

В Азербайджан с начала войны прибыли почти 2 млн граждан России и Украины

Сегодня, 18:15

Зеленский: Украина не примет двусторонние переговоры без участия Киева

Сегодня, 18:08

В Баку школьники жестоко избили одноклассника - ВИДЕО

Сегодня, 17:49

В Азербайджане вакцина против ВПЧ станет бесплатной

Сегодня, 17:41

В этот день в Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:39

Трамп потребовал вернуть потраченные на СМИ деньги налогоплательщиков США

Сегодня, 17:22

Сова Duolingo мертва: Интернет в шоке

Сегодня, 17:19

Дорожная полиция призывает водителей быть осторожными

Сегодня, 17:15

В Баку задержаны подозреваемые в кражах из банкомата и автомобиля

Сегодня, 17:13

В Баку на водоочистном предприятии нашли опасные нарушения и грязные фильтры

Сегодня, 17:10

В Баку выявили водителя, нарушившего правила на велодорожке

Сегодня, 17:05

Арестована модель Челси Бахшиева

Сегодня, 16:56

Кто он - новый глава Госзаповедника «Ичеришехер»?

Сегодня, 16:46

Самир Шарифов стал сопредседателем МПК с тремя странами СНГ

Сегодня, 16:41

В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей

Сегодня, 16:31
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31