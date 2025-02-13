Зеленский: Украина не примет двусторонние переговоры без участия Киева

Украина не будет принимать любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Комментируя последовательность вчерашних звонков Трампа (сначала президенту РФ Владимиру Путину, а затем Зеленскому – ред.) глава Украинского государства отметил, что не воспринимает это как приоритетность, хоть это может быть и не очень приятно.

«Если звонки - это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет. Украина, Америка, и только после таких встреч, после наработки плана, как остановить Путина, я считаю, справедливо тогда уже говорить с россиянами», - сказал он.

Зеленский также отметил важность того, чтобы за столом переговоров были и европейские партнеры, так как их помощь стране тоже значительная.

Источник: УНИАН