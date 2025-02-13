Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Об этом он сообщил в ходе подписания очередной серии указов в Овальном кабинете, передает телеканал CBS News.

Американского президента также спросили о том, что он думает по поводу отказа Украине в членстве НАТО. «Я не против этого, – ответил он о снятии с повестки вопроса членства Украины. – Я не думаю, что это практично».

Он отметил, что знает о сегодняшнем заявлении главы Пентагона Пита Хегсета, в котором тот назвал членство Украины в альянсе маловероятным или непрактичным. «Думаю, это, вероятно, правда», – сказал Трамп.

Ранее 12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г. Путин пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

После разговора Трамп в своей сети Truth Social сообщил, что лидеры двух стран договорились о «тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты в наши страны».

Источник: «Ведомости»