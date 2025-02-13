ХАМАС достиг соглашения с посредниками о продолжении сделки по Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с египетскими посредниками о сохранении договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа и возобновлении сделки по освобождению заложников.

Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание со ссылкой на египетские источники базирующейся в Великобритании новостной организации Al-Araby Al-Jadeed, сделка между ХАМАС и Израилем будет сохранена «в ее первоначальной форме» в обмен на гуманитарную помощь и топливо. Поставки в Газу должны быть осуществлены в четверг, после чего ХАМАС объявит имена трех заложников, которые будут освобождены в субботу.

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда заявил, что освобождение новой группы заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, отложено. Движение считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда «задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах». 11 февраля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением интенсивных боевых действий в Газе, если ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля.

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января. В соответствии с договоренностями реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Последний этап освобождения заложников состоялся 8 февраля: тогда из Газы на родину вернулись трое израильтян, один из которых также имеет гражданство ФРГ. Взамен Израиль выпустил из мест лишения свободы более 180 палестинских заключенных.

Источник: ТАСС