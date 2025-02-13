США следует не вмешиваться в дела других стран, считает Илон Маск

Глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск считает, что Соединенным Штатам следует воздержаться от вмешательства в дела других государств и сосредоточиться на своих внутренних проблемах.

Об этом он заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Соединенные Штаты были напористыми в международных делах. <...> Я думаю, мы в целом должны оставить дела других стран им самим. Америке следует заниматься своими делами, а не заниматься повсеместным продвижением смен режимов», - сказал Маск.

Он отметил, что стране сейчас необходимо заняться сокращением государственных расходов для обеспечения долгосрочного экономического роста. По его мнению, этого в том числе удастся добиться, сократив дефицит бюджета США с $2 трлн до $1 трлн путем отказа от неэффективных расходов. В этом отношении Илон Маск раскритиковал финансирование программ Агентства США по международному развитию (USAID) и других учреждений, реализующих программы за рубежом.

Он добавил, что в США, по его мнению, действует много государственных учреждений, которые не должны существовать и тратить средства американских налогоплательщиков.

Источник: ТАСС