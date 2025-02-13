Китай предложил США провести встречу Трампа и Путина

Китай направил американской администрации предложение о проведении встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, китайские чиновники через посредников предложили команде Трампа провести саммит РФ и США и содействовать усилиям по урегулированию конфликта в Украине.

Газета отмечает, что предложение Пекина не предусматривает участия в мероприятии Владимира Зеленского.

Вместе с тем председатель КНР Си Цзиньпин не хочет, чтобы какая-либо помощь Пекина в урегулировании конфликта в Украине ставила под угрозу тесные российско-китайские отношения, подчеркнули источники The Wall Street Journal.

Белый дом отказался подтвердить изданию, что получил такое предложение от Китая. По словам неназванного сотрудника американской администрации, инициатива «абсолютно нежизнеспособна».

Источник: ТАСС