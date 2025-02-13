Эрдоган прибыл с визитом в Пакистан

В Исламабаде состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

После встречи с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом президент Эрдоган примет участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Также запланирована совместная пресс-конференция президента Турции и премьер-министра Пакистана.

В составе турецкой делегации глава МИД Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, Глава Совета аксакалов (старейшин) Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун.

Источник: Anadolu