Микаил Джаббаров: Прозрачность в предпринимательской деятельности важна для развития страны
Прозрачность в предпринимательской деятельности имеет важное значение для развития нашей страны, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
Как сообщает 1news.az, выступая на форуме «Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация», министр отметил, что в настоящее время предприниматели демонстрируют активность в этой сфере.
По его словам, налоговая политика оказывает большое влияние на экономическую эффективность.
В результате широких реформ в налоговой сфере Азербайджан добился большого прогресса в легализации трудовых отношений.
Г.Агаев
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