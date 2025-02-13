Микаил Джаббаров: Прозрачность в предпринимательской деятельности важна для развития страны

Прозрачность в предпринимательской деятельности имеет важное значение для развития нашей страны, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Как сообщает 1news.az, выступая на форуме «Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация», министр отметил, что в настоящее время предприниматели демонстрируют активность в этой сфере.

По его словам, налоговая политика оказывает большое влияние на экономическую эффективность.

В результате широких реформ в налоговой сфере Азербайджан добился большого прогресса в легализации трудовых отношений.

Г.Агаев