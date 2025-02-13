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В Армении растет напряженность из-за налогов: предприниматели бьют тревогу

First News Media11:44 - Сегодня
В Армении растет напряженность из-за налогов: предприниматели бьют тревогу

В Армении назревает серьезное социальное недовольство, требующее адекватной реакции, в противном случае процессы могут привести к дестабилизации.

Об этом заявил крупный бизнесмен, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян СМИ.

Предприниматель раскритиковал повсеместное повышение налогов в стране, коснувшееся мелкого и среднего бизнеса, адвокатов, бухгалтеров, а также подорожание транспорта и кратное повышение налога на имущество. Царукян считает, что масштабные изменения в налоговой политике страны недостаточно просчитаны, они нуждаются в более тщательной, глубокой проработке и изучении. И государство обязано выслушать своих граждан.

Лидер ППА убежден, что авторы законодательных изменений должны временно заморозить их, обсудить проблемы со специалистами и бенефициарами. Нельзя называть повышение налогов и ухудшение жизни людей «реформой».

В противном случае напряженность не спадет, а силовыми методами будет недопустимо подавлять справедливое негодование людей. Будучи представителем крупного бизнеса, Царукян тем не менее считает, что лучше повышать налоги именно для этого сегмента, чем для малого и среднего бизнеса, и оставить в покое тех, кто работает по системе налога с оборота.

По его словам, представителей крупного бизнеса в стране насчитывается 2-3 тысячи, а МСБ – 60-70 тыс. Он убежден, что нельзя проводить эксперименты с народом и бизнесом, мелкий и средний бизнес – это краеугольный камень экономики и государства. Если этот сегмент уничтожить, то последствия будут катастрофическими.

Источник: Sputnik Армения

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