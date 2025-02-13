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В Украине готовится арест экс-президента Порошенко

First News Media11:46 - Сегодня
В Украине готовится арест экс-президента Порошенко

Сотрудники правоохранительных органов Украины дежурят недалеко от дома бывшего президента страны Петра Порошенко, готовясь его арестовать по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщило агентство УНИАН.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел против Порошенко санкции. Последний пожаловался, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований, тем самым запретив поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14-го по 16 февраля.

Отмечается, что санкции могли ввести согласно статье о государственной измене. В вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского речь шла о заседании СНБО.

«Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и работать на защиту Украины и украинцев», - заявил Зеленский.

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