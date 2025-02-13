OpenAI анонсировала бесплатный доступ к GPT-5 для ChatGPT

Компания OpenAI поделилась планами по упрощению своих продуктов и улучшению взаимодействия с пользователями.

Компания OpenAI анонсировала, что новая модель искусственного интеллекта GPT-5, разработанная для чат-бота ChatGPT, станет доступной для пользователей без оплаты в скором времени – об этом сообщил руководитель компании Сэм Альтман в своем статусе в социальной сети X.

В OpenAI признают, что их модели и предложения стали сложными, и намерены сделать искусственный интеллект более доступным и интуитивно понятным.

Основные моменты обновлений следующие:

- GPT-4.5: Следующая версия, известная внутренним названием Orion, будет последней моделью без цепочки рассуждений. Это будет промежуточная версия перед следующим большим шагом.

- GPT-5: Главная цель — объединить модели o-серии и GPT-серии в единую систему, которая сможет использовать все доступные инструменты и эффективно решать широкий спектр задач. GPT-5 будет включать новые технологии, включая o3, и станет основой как для ChatGPT, так и для API.

Изменения для пользователей ChatGPT следующие:

- Пользователи бесплатной версии ChatGPT смогут получить неограниченный доступ к GPT-5 с настройкой стандартного уровня интеллекта (с учетом ограничений по злоупотреблениям).

- Подписчики Plus получат возможность использовать GPT-5 на более высоком уровне интеллекта.

- Подписчики Pro смогут работать с GPT-5 на еще более высоком уровне интеллекта, с интеграцией голосовых возможностей, поиска и глубоких исследований.

Отмечается, что компания акцентирует внимание на том, что дальнейшее развитие будет направлено на улучшение универсальности и полезности моделей для всех типов задач.