Политический месседж или невежество? - Посол Армении в США устроила вечеринку в честь Саманты Пауэр

Посол Армении в США Лилит Макунц организовала обсуждения о влиянии USAID в Армении, вызвав тем самым критику команды Трампа.

17 декабря 2024 года посол Армении в США Лилит Макунц провела мероприятие, посвященное долгосрочному влиянию Агентства США по международному развитию (USAID) на «экономическое развитие и укрепление демократии» в Армении.

Об этом сообщает армянская газета «Грапарак».

Мероприятие, которое можно было назвать вечеринкой в честь управляющего USAID Саманты Пауэр, также было организовано бывшим послом США в Армении Мари Йованович, сообщает издание.

Макунц поблагодарила Пауэр, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества с администрацией США.

Однако команда президента Дональд Трамп выразила недовольство этим событием. Саманта Пауэр является одним из яростных противников Трампа, ее даже планируют привлечь к ответственности за растрату государственных средств в политических целях и дискредитацию Трампа. Присутствие Пауэр на мероприятии вызвало вопросы у представителей администрации Трампа.

Причем данное мероприятие состоялось после того, как Трамп уже победил и открыто выступил против USAID. Команда президента США не понимает, о чем думала Макунц, приглашая Пауэр в посольство и оказывая ей почести.

Они не понимают, был ли это политический месседж или просто невежество, тем более что мероприятие также вела Мари Йованович — бывший посол США, которая тоже считается противником Трампа.