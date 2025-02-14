В Баку на улице скончались два человека

В Наримановском районе Баку на улице скончались два человека.

Как сообщает Qafqazinfo, житель Товузского района Ф.Джафаров, 1976 года рождения, скончался прямо напротив дома по адресу: улица Гасана Алиева, 115, передает 1news.az.

Также Э.Ахмедов, 1966 года рождения, ведущий беспризорный образ жизни, был найден в бессознательном состоянии на улице и доставлен в Клинический медицинский центр скорой помощью, где позднее констатировали его смерть.

По обоим инцидентам проводится расследование в прокуратуре Наримановского района.