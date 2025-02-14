Маск инициирует расследование финансовых потоков проармянского политика
Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, проводит расследование в отношении чиновников, получающих скромные зарплаты, но при этом обладающих внушительными капиталами.
В одном из своих недавних заявлений Илон Маск подчеркнул, что многие люди имеют официальный доход всего $100 тысяч в год, но каким-то образом им удается накопить десятки миллионов долларов, пишет WellNews.
По его словам, это может быть связано с инсайдерской торговлей и другими нелегальными способами обогащения, отмечает издание.
Департамент Маска инициирует расследование в отношении Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США.
Так, DOGE ретвитнул пост о том, следует ли проводить расследование в отношении Нэнси Пелоси.
«Годовая зарплата Нэнси Пелоси составляет $174 000. Ее чистая прибыль оценивается в 240 миллионов долларов. Следует ли DOGE проводить расследование?» – говорится в публикации.
С официальной зарплатой в $173 тысячи в год ей пришлось бы честно работать более 1000 лет, чтобы заработать свои $240 миллионов, отмечает издание.
Напомним, что Пелоси известна и своей проармянской позицией.
Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что визит Нэнси Пелоси в Иреван в 2022 году обошелся армянским налогоплательщикам в 120 млн долларов.
По его словам, армянские лоббисты в Вашингтоне получили через банк Рубена Варданяна $75 млн из госказны Армении, $50 млн из которых это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток в $25 млн – стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа.