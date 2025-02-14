Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, проводит расследование в отношении чиновников, получающих скромные зарплаты, но при этом обладающих внушительными капиталами.

В одном из своих недавних заявлений Илон Маск подчеркнул, что многие люди имеют официальный доход всего $100 тысяч в год, но каким-то образом им удается накопить десятки миллионов долларов, пишет WellNews.

По его словам, это может быть связано с инсайдерской торговлей и другими нелегальными способами обогащения, отмечает издание.

Департамент Маска инициирует расследование в отношении Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США.

Так, DOGE ретвитнул пост о том, следует ли проводить расследование в отношении Нэнси Пелоси.

«Годовая зарплата Нэнси Пелоси составляет $174 000. Ее чистая прибыль оценивается в 240 миллионов долларов. Следует ли DOGE проводить расследование?» – говорится в публикации.

С официальной зарплатой в $173 тысячи в год ей пришлось бы честно работать более 1000 лет, чтобы заработать свои $240 миллионов, отмечает издание.

Напомним, что Пелоси известна и своей проармянской позицией.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что визит Нэнси Пелоси в Иреван в 2022 году обошелся армянским налогоплательщикам в 120 млн долларов.

По его словам, армянские лоббисты в Вашингтоне получили через банк Рубена Варданяна $75 млн из госказны Армении, $50 млн из которых это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток в $25 млн – стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа.