Папа Римский Франциск лег в больницу

Папа Римский Франциск прибыл в больницу для лечения затянувшегося бронхита. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает Vatican News.

Утверждается, что понтифику предстоит пройти ряд диагностических исследований и продолжить лечение бронхита.

В службе печати Святого престола отметили, что Папа Римский Франциск уже несколько раз просил других зачитать его подготовленные речи на последних двух общих аудиенциях, а также на других мероприятиях.

В январе сообщалось, что Папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Перелома не было, но рука была обездвижена в качестве меры предосторожности.

Кроме того, в декабре прошлого года стало известно, что понтифик получил травму подбородка, ударившись об тумбочку.

Источник: Газета.ру