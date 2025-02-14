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Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

First News Media15:05 - Сегодня
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Представители США, России и Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля проведут контакты на тему урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, «Россия будет там с нашими людьми, Украина также приглашена». О ком именно речь, он не уточнил. Трамп также добавил, что не знает, «кто именно там будет от каких стран», но должны быть «должностные лица высокого уровня из России, Украины и США».

Конференция пройдет с 14 по 16 февраля. Как передавал Euronews, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио встретятся там с президентом Украины Владимиром Зеленским, они обсудят призыв Трампа к Москве и Киеву начать переговоры.

Источник: РБК

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