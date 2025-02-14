Москва призывает Иреван разъяснить народу последствия евроинтеграции

Нормативно-правовые базы и тарифные системы, на основе которых выстраивается взаимодействие в рамках ЕС и ЕАЭС, носят взаимоисключающий характер, и здесь вопрос не в политических пристрастиях.

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начало процесса вступления Армении в ЕС, передают российские СМИ.

«Попытки избежать озвучивания этой проблемы, затушевать ее и не увидеть этот важный нюанс представляют собой отрицание реальности и, возможно, в какой-то степени дезинформацию тех, кто предлагает принять соответствующие решения. Речь идет о суверенном выборе Армении, и Россия его не отрицает. Однако именно на нынешних армянских властях, а не на России и ЕАЭС лежит ключевая ответственность за разъяснение населению всех последствий планируемых ими шагов», - сказала Захарова.

Она призвала к пониманию всего этого, особенно когда принимаются судьбоносные для страны решения.

Захарова считает, что если западный опыт так мил нынешним властям в Иреване, нужно посмотреть, провести опрос общественного мнения, референдум.