На стройке роскошного отеля в Пусане произошел пожар: Есть погибшие

В пятницу в южнокорейском портовом городе Пусан на стройке роскошного отеля произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное пожарное агентство.

Пожар начался около 11 утра по местному времени на строительной площадке отеля Banyan Tree, который входит в зону отдыха на юго-востоке Пусана, крупнейшего порта и второго самого большого мегаполиса страны.

По данным властей, на момент возгорания в здании находилось примерно 100 рабочих. Отмечается, что пожар, скорее всего, начался на первом этаже, где рядом с крытым бассейном хранились изоляционные материалы.

Временно исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок поручил задействовать все силы и технику для борьбы с огнем: в ликвидации пожара участвовали 127 пожарных машин и 352 спасателя. Огонь удалось взять под контроль, но поисково-спасательные работы продолжаются.

Сообщается также, что еще 14 человек оказались отрезаны на крыше здания, но их удалось эвакуировать с помощью пожарного вертолета.

По словам представителя пожарной службы Пусана, на данный момент 6 человек погибли, около 25 получили легкие травмы.