В Стамбуле задержан террорист, входящий в состав французского ответвления РКК
В Стамбуле задержан террорист, входящий в состав французского ответвления террористической организации РКК/КСК, сообщает Anadolu.
Террорист Медени Алтундере был задержан в ходе совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и полицейского управления Стамбула.
Согласно информации, полученной от источников в органах безопасности, сотрудники турецких спецслужб отслеживали деятельность террориста в течение длительного времени. Было установлено, что боевик занимался пропагандистской деятельностью, принимали участие в акциях, а также различных мероприятиях, проводимых от имени РКК/КСК во Франции и Германии.
Сотрудники MİT и полицейского управления Стамбула инициировали операцию после того, как стало известно, что террорист находится в Стамбуле. Задержанный боевик был арестован по решению судебных органов.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».
В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).
Источник: Anadolu