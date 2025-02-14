В Стамбуле задержан террорист, входящий в состав французского ответвления РКК

В Стамбуле задержан террорист, входящий в состав французского ответвления террористической организации РКК/КСК, сообщает Anadolu.

Террорист Медени Алтундере был задержан в ходе совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и полицейского управления Стамбула.

Согласно информации, полученной от источников в органах безопасности, сотрудники турецких спецслужб отслеживали деятельность террориста в течение длительного времени. Было установлено, что боевик занимался пропагандистской деятельностью, принимали участие в акциях, а также различных мероприятиях, проводимых от имени РКК/КСК во Франции и Германии.

Сотрудники MİT и полицейского управления Стамбула инициировали операцию после того, как стало известно, что террорист находится в Стамбуле. Задержанный боевик был арестован по решению судебных органов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Источник: Anadolu