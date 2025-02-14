Эрдоган: Многие террористические группировки в Сирии уже распались

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что многие вооруженные экстремистские группировки в Сирии уже распались, и новые власти страны продолжают реализовывать план по избавлению страны от террористов.

Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из азиатского турне.

«Мы видим, что многие вооруженные формирования в Сирии уже распались. Террористические организации должны понять, что в Сирии им нет места. Я подчеркну, что в противном случае мы без колебаний предприняли бы необходимые действия. Ситуация в Сирии с каждым днем становится все лучше, и проблемы решаются легче. У власти в Сирии сейчас находится правительство, которое налаживает диалог со своим народом», - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер сказал, что по итогам переговоров с и. о. президента Сирии Ахмедом аш-Шараа «стало понятно, какие шаги Сирия будет далее предпринимать против террористических организаций и по какому плану будут действовать власти». У Турции «есть полное доверие к сирийской администрации, и она помогает ей ускорить процессы» в сфере безопасности и политического урегулирования.

Эрдоган сообщил, что в ходе его контактов с аш-Шараа 4 февраля в Анкаре «проведена всесторонняя оценка шагов, которые необходимо предпринять для восстановления Сирии и обеспечения единства страны».

«Решимость Турции достичь мира и стабильности в Сирии имеет большое значение для всех игроков в регионе. Мы не оставили шанса на выживание террористическим организациям, действующим на севере Сирии и представляющим угрозу для нашей страны. Мы внимательно следим за всем происходящим в регионе и моментально реагируем», - сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что «сирийцы имеют полное право решать, какой будет их страна, и они несут ответственность за это».

«Режим, угнетавший народ Сирии на протяжении 61 года, прекратил существование. Сейчас страна предпринимает шаги по восстановлению своего единства. Турция продолжит поддерживать сирийский народ, как делала это до сих пор. И чтобы обеспечить единство и стабильность в Сирии, ее администрации необходимо контролировать всю страну», - отметил Эрдоган.

Источник: ТАСС