Москва обвинила Иреван в блокировке переговоров по транспортным маршрутам

Работа в трехсторонней рабочей группе по вопросам разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе заморожена из-за Армении.

Как передают российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, в настоящее время работа в группе, увы, я вынуждена это озвучить, потому что это фактология, из-за позиции армянской стороны заморожена. Подтверждаем готовность возобновить полноценное взаимодействие», - сказала она.

Группа проделала колоссальную работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном, подчеркнула Захарова.

«Именно в трехсторонней рабочей группе были достигнуты договоренности о базовом принципе разблокирования коммуникаций. Он заключается в сохранении суверенитета, повторюсь еще раз, и юрисдикции государств над проходящими по этой территории маршрутами. И данное условие, было одобрено и Баку, и Ереваном», - заявила дипломат.