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Эрдоган: Турция ожидает от Трампа выполнения предвыборных обещаний по Газе

First News Media17:09 - Сегодня
Эрдоган: Турция ожидает от Трампа выполнения предвыборных обещаний по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает от своего американского коллеги Дональда Трампа выполнения предвыборных обещаний по урегулированию в секторе Газа.

«Мы ожидаем, что господин Трамп выполнит обещание, которое он дал перед выборами. Он должен предпринять шаги для построения мира, а не для новой войны. <…> Ситуация в Газе чрезвычайно чувствительна и сложна. Происходящее там вызывает серьезную реакцию с точки зрения международного права и прав человека. Поиск справедливого решения всегда должен быть на первом месте. Справедливый подход очень важен для нас с точки зрения защиты палестинского народа и поиска справедливого решения. Турция всегда защищала права Палестины и привлекала внимание к этому вопросу на международной арене», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из азиатского турне. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

Он также отметил, что США «допускают просчеты в отношении региона [Ближнего Востока]».

«Не следует проявлять подход, игнорирующий историю, ценности и опыт этого региона. Делая вид, что здесь нет страданий, США ничего не добьются. Игра на лжи сионистов не даст ничего, кроме кровоточащих ран. Это ошибочный путь. Вера словам [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, судебный процесс над которым все еще продолжается в его стране, не приведет ни к чему, кроме как к тому, что регион будет залит кровью. Мы уже воочию убедились в этом. Это не принесет долгожданного мира, напротив, углубит конфликты и принесет больше крови и слез. Для Израиля нет ничего важнее его собственных интересов. Посмотрите на историю, они конфликтовали даже с теми странами, которые создали для них государство», - отметил турецкий лидер.

По его убеждению, страны исламского мира не допустят реализации плана Трампа по насильственному переселению жителей сектора Газа.

«Исламский мир ни за что не одобрит план Трампа. Организация исламского сотрудничества выступит против него», - приводит слова турецкого лидера телеканал TRT Haber.

Между тем, поддержка США войны Израиля в секторе Газа создает «черную дыру» в американской экономике, считает турецкий лидер.

«Я не знаю, насколько долго еще администрация США будет потворствовать Израилю. Посмотрим, как долго народ США будет нести расходы на войну Израиля, которые становятся черной дырой в экономике страны. Нам необходимо внимательно следить за вероятным развитием событий по окончании процесса обмена пленными и продолжать наши усилия в интересах мира. Ситуация в Газе очень шаткая, и в любой момент существует риск эскалации. Поэтому очень важно, чтобы обе стороны действовали здраво и искали мирные средства для урегулирования», - подчеркнул Эрдоган.

Источник: ТАСС

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