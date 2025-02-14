Пашинян просит ЕС поддержать реформы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о важности расширения связей страны с ЕС.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба армянского Кабмина, передают армянские СМИ.

Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны ЕС последовательного продвижения демократических реформ в Армении.

«Пашинян заявил, что полная реализация повестки реформ является одним из приоритетов армянского правительства. Он подчеркнул, что Армения придает важность расширению и развитию многосторонних связей с ЕС с целью развития потенциала в различных сферах», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Кошта приветствовал шаги правительства Армении по укреплению демократии и реализации институциональных реформ.

«Председатель Европейского совета отметил приверженность ЕС укреплению основанного на общих ценностях партнерства и углублению сотрудничества во всех областях», - отмечается в сообщении.