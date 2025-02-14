ВОЗ о риске распространения оспы обезьян в Азербайджане

В Азербайджане вирус оспы обезьян находится под контролем и наблюдением, поскольку был выявлен на ранней стадии.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью АПА заявила глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Как известно, этот вирус передается посредством тесного контакта. Азербайджан не относится к числу стран, находящихся в зоне риска заражения оспой обезьян. Отвечая на ваш вопрос, хочу подчеркнуть, что ВОЗ не призывает к глобальной вакцинации, а лишь рекомендует вакцинироваться тем, кто имеет высокий риск заражения этим вирусом», — сказала Ханде Харманджи.