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Вице-президент США предложил начать перезагрузку отношений с Россией

First News Media09:22 - Сегодня
Вице-президент США предложил начать перезагрузку отношений с Россией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине.

Об этом он сообщил в беседе с изданием The Wall Street Journal.

«Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине, заявив, что нынешняя изоляция Москвы от западных рынков сделала ее младшим партнером Пекина», — говорится в сообщении издания.

По словам Вэнса, администрация президента США Дональда Трампа сообщила президенту России Владимиру Путину в том, что Россия добьется большего за столом переговоров, чем на поле боя.

Источник: Gazeta.Ru

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