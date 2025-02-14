Вице-президент США предложил начать перезагрузку отношений с Россией
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине.
Об этом он сообщил в беседе с изданием The Wall Street Journal.
«Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине, заявив, что нынешняя изоляция Москвы от западных рынков сделала ее младшим партнером Пекина», — говорится в сообщении издания.
По словам Вэнса, администрация президента США Дональда Трампа сообщила президенту России Владимиру Путину в том, что Россия добьется большего за столом переговоров, чем на поле боя.
Источник: Gazeta.Ru
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