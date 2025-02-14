Приложение TikTok вернули в App Store и Google Play
Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки.
Об этом сообщает Bloomberg.
В публикации отмечается, что приложение было восстановлено после письма с гарантиями от генерального прокурора США Пэм Бонди о том, что запрет на соцсеть не будет исполнен сразу же.
Агентство подчеркивает, что до сих пор нет никаких гарантий, что приложение продолжит работать в США в долгосрочной перспективе.
Источник: Gazeta.Ru
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