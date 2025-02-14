Приложение TikTok вернули в App Store и Google Play

Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки.

Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что приложение было восстановлено после письма с гарантиями от генерального прокурора США Пэм Бонди о том, что запрет на соцсеть не будет исполнен сразу же.

Агентство подчеркивает, что до сих пор нет никаких гарантий, что приложение продолжит работать в США в долгосрочной перспективе.

Источник: Gazeta.Ru