Европейский суд обязал Армению выплатить компенсацию за действия полиции

Активист, общественный деятель Ованес Ишханян выиграл иск против Армении в ЕСПЧ по делу о задержании при разгоне акции протеста в 2015 году.

Как отмечается в решении суда, заявитель стал жертвой ареста, проведенного в массовом порядке – без какой-либо индивидуальной оценки его действий, сообщают армянские СМИ.

Единственные имеющиеся официальные документы, касающиеся лишения его свободы, указывают на иные правовые основания и не содержат никаких подробностей относительно фактических действий, приписываемых заявителю. Более того, задержанный 7 часов находился под надзором полиции, что было равносильно лишению свободы. Однако помещение Ишханяна под стражу в полиции не соответствовало процедуре, предписанной законом, поскольку, хотя он был фактически подозреваемым в совершении преступления, протокол ареста не был составлен.

Армения должна выплатить ему 4600 евро в качестве компенсации нематериального ущерба, еще 1500 евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов.

23 июня 2015 г. в Иреване была разогнана акция #ElectricYerevan, которая была организована гражданской инициативой «Нет грабежу» на проспекте Баграмяна. В ходе разгона пострадали как участники акции, так и журналисты.