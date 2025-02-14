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Трамп выступил за возвращение России в G8

First News Media09:48 - Сегодня
Трамп выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмерки» (G8) с участием России.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, американский лидер заявил об этом во время подписания указа о новых таможенных пошлинах в Овальном кабинете.

Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой, отдав предпочтение прежнему формату, включающему РФ.

Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции, и в его состав вошли Великобритания, Западная Германия, Италия, США, Франция и Япония. Формат «семерки» действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться «Большой восьмеркой». Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события в Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Россией, западные страны решили вновь вернуться к формату «семерки».

Источник: Газета.ру

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