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Макрон назвал политику Трампа «электрошоком» для ЕС

First News Media09:52 - Сегодня
Макрон назвал политику Трампа «электрошоком» для ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его первые шаги на посту главы государства оказались для Европейского союза (ЕС) словно удар электрошокером.

По мнению французского президента, такой подход подтолкнет европейские страны к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать свою безопасность и нести ответственность за будущее Украины.

«Это электрошок. Нам нужны ассиметричные импульсы, внешние импульсы. Для Европы это момент для того, чтобы ускориться и действовать»,— сказал Макрон в интервью газете Financial Times.

Французский президент подчеркнул, что «крайняя стратегическая неопределенность» может заставить страны Европы пересмотреть свои надежды на сохранение зависимости от США. По его словам, модель, при которой ЕС полагался на китайский рынок сбыта, «американский военный зонтик» и дешевый газ из России, больше не функционирует.

Макрон призвал Европу отказаться от зависимости от американского оружия, в частности от зенитных ракетных комплексов Patriot, и рекомендовал европейским партнерам приобретать франко-итальянские системы ПВО SAMP-T. «Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу»,— добавил он.

Дональд Трамп обещал добиться, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 5% своих ВВП. Он также жаловался, что США потратили на военную помощь Украине на $200 млрд больше, чем остальные страны Североатлантического альянса. Сегодня, 14 февраля, в Мюнхене встретятся представители США, России и Украины, заявлял господин Трамп.

Источник: Коммерсант

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