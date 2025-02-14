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Минздрав подал в суд на известную клинику - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:27 - Сегодня
Минздрав подал в суд на известную клинику - ОБНОВЛЕНО

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось в суд по итогам проверок в частной клинике Laser Beauty, где были выявлены многочисленные нарушения, подпадающие под статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщает 1news.az, суд должен обеспечить уплату штрафов руководством клиники за административные нарушения.

Кроме того, ведомство направило запрос в Министерство экономики с просьбой приостановить или аннулировать лицензию клиники.

Напомним, что в январе специалисты Аналитического экспертного центра Минздрава столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением со стороны руководства Laser Beauty Estetik во время плановой проверки.

Эксперты проводили проверку клиники 22-23 января. В ведомстве отметили, что в ходе проверки главный врач Рена Солтанова и руководитель клиники Егана Джафарова проявили неэтичное поведение, кричали, бросали телефон в лицо специалистам и угрожали увольнением, обратившись с жалобами в вышестоящие инстанции.

Также они отказались подписывать акт и протокол об административном правонарушении, составленные по результатам проверки.

10:37

Частная медицинская клиника, принадлежащая ООО Laser Beauty Estetik Klinikası, о закрытии которой стало известно в прошлом месяце, продолжает работать и принимать пациентов, а врачи - проводить обследования и лечебные процедуры.

Как сообщает 1news.az, юрист клиники Тогрул Аллахъяров подтвердил изданию Teleqraf, что медицинское учреждение функционирует в обычном режиме, так как лицензия не была отозвана официально. Он добавил, что в настоящее время проводится расследование по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях, а окончательное решение будет принято судом.

Представители клиники заявили, что оба ее филиала продолжают свою деятельность, а слухи о закрытии связаны с налоговыми вопросами.

В свою очередь, Центр аналитической экспертизы Минздрава подтвердил, что расследование в отношении Laser Beauty продолжается. Как сообщили в ведомстве, проводятся как плановые, так и внеплановые проверки частных медицинских учреждений, однако решение о отзыве лицензии входит в компетенцию Министерства экономики.

Напомним, что в январе этого года в ходе проверок в клинике были выявлены серьезные нарушения, в том числе несоответствие медицинской документации установленным стандартам, оказание ряда медицинских услуг без лицензии и наличие более 30 сотрудников без соответствующей сертификации. Сообщалось, что по результатам нарушений был составлен протокол, и были приняты меры по приостановлению деятельности данного медицинского учреждения.

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