WhatsApp обновился: Новые темы чатов, обои и индивидуальные настройки

Американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями WhatsApp представил темы чатов с новыми обоями и значками, которые добавят красок в общение пользователей.

Об обновлении сообщается в официальном блоге WhatsApp.

Темы чатов: Теперь для фона и значков чата можно выбрать любимые цвета из множества вариантов. Установите одну из предложенных тем или создайте собственную комбинацию цветов, отражающую неповторимый стиль.

Новые обои: Пользователям доступно 30 новых обоев, которые внесут разнообразие в повседневность. Кроме того, в качестве фона можно загрузить любое изображение из фотопленки.

«Примените одну тему ко всем чатам или выберите для каждого свою - ее будете видеть только вы. Помимо чатов, новая функция доступна и каналам», - отмечают в WhatsApp.

Чтобы изменить тему всех чатов и каналов, следует перейти в Настройки > Чаты > Тема чата по умолчанию. Если пользователь хочет установить тему для определенного чата, следует нажать на его название в верхней части экрана (на iOS) или значок с тремя точками (на Android), а затем выбрать Тема чата.

«Мы уже добавляем новые функции, и в ближайшие недели они станут доступны пользователям по всему миру», - подчеркивают в WhatsApp.

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