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Парламентарии Румынии поддерживают суд над Варданяном как осуждение сепаратизма, продвигаемого Кремлем

First News Media11:46 - Сегодня
Парламентарии Румынии поддерживают суд над Варданяном как осуждение сепаратизма, продвигаемого Кремлем

19 депутатов румынского парламента выразили глубокую озабоченность по поводу постоянных угроз безопасности и региональной стабильности, исходящих от сепаратистских лидеров, поддерживаемых Москвой в постсоветских странах.

В частности, они заявили о поддержке усилий Азербайджана по соблюдению международного права и привлечению к ответственности руководителей сепаратистского движения, которое на протяжении десятилетий получало поддержку от Кремля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на румынское издание Newsweek, об этом говорится в заявлении депутатов парламента Румынии.

Кроме того, они отметили важность судебных процессов против тех, кто продолжает поддерживать политику Кремля в таких регионах, как Абхазия, «ЛНР», «ДНР» и Приднестровье, где ситуация часто приводит к гуманитарным катастрофам.

Депутаты отметили, что проходящий в Баку судебный процесс над Рубеном Варданяном, известным как «кошелек Путина», и другими сепаратистами Карабаха, подает пример международному сообществу и отправляет четкий сигнал тем, кто продолжает подрывать суверенитет своих государств в интересах Кремля: ответственность неизбежна, и наказания не избежать.

«Судебные процессы в Баку над Р.Варданяном и другими лидерами сепаратистов, включая Араика Арутюняна, должны стать примером справедливого наказания за десятилетия поддерживаемой Кремлем антиконституционной деятельности на Кавказе и в Европе», - говорится в заявлении депутатов.

В заявлении подчеркивается, что «сепаратизм и терроризм должны быть наказаны».

«Надеемся, что эти судебные процессы станут примером и для ряда других постсоветских государств, таких как Грузия, Украина и Молдова, где диверсионная деятельность прокремлевских сепаратистов продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности», - пишет Newsweek, комментируя заявление депутатов.

Рубен Варданян, российский миллиардер, стал известен благодаря своей близости к Кремлю. Он был замечен в организации незаконных денежных переводов в пользу друзей Путина и находится под международными санкциями, о которых говорилось еще в 2019 году, пишет издание.

Как отмечает газета, в 2023 году Варданян был внесен в базу данных Службы безопасности Украины с яркой формулировкой: «Сообщник оккупантов и русско-фашистских террористов», которого следует немедленно задержать и передать правоохранительным органам Украины или стран НАТО.

Осенью 2022 года Варданян отказался от российского гражданства и согласился возглавить «правительство» сепаратистского режима, созданного на оккупированных ранее азербайджанских территориях.

Тем не менее очевидно, что на самом деле целью было создать в интересах Кремля противовес прозападным властям Армении, отмечает издание.

Как пишет издание, в 2023 году стало известно, что, помимо тесных связей с Кремлем, Варданян также имеет связи с режимом аятолл в Иране, и ссылается на The Washington Times: «Его связи с Ираном можно проследить через один российский фонд, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием спикеров, одобренных иранским правительством».

Издание также назвало абсурдным номинирование Варданяна в 2024 году на Нобелевскую премию мира за «продвижение мирных инициатив», о чем тогда сообщали два основных российских пропагандистских канала - Sputnik и РБК.

Абсурдность этой номинации привлекла внимание парламентариев европейских стран: на этот раз 12 румынских депутатов подписали письмо, адресованное Нобелевскому комитету, с просьбой исключить кандидатуру Варданяна из списка номинантов.

Подобные просьбы были также направлены 71 литовскому депутату, 21 латвийскому и 18 украинским парламентариям.

«Теперь, когда судебный процесс против Варданяна в Баку проходит открыто для прессы, мы наконец сможем получить объективную оценку деятельности одной из самых противоречивых фигур сепаратистского движения на постсоветском пространстве и создателя сети компаний, через которые Кремль отмывал миллиарды активов.

Безусловно, вина Варданяна перед Азербайджаном и его народом будет подтверждена судом», - пишет издание, выражая надежду, что этот судебный процесс станет примером для других постсоветских стран, таких как Грузия, Украина и Молдова, где деятельность сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, продолжает оставаться серьезной угрозой для национальной безопасности.

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